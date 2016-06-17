Senden Önce Ben
Me Before You
- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 8.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :17 Haziran 2016
- Yönetmen :
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Filmin Konusu
Ünlü yazar Jojo Moyes'in aynı adlı çoksatar romanından uyarlanan filmin başrollerinde Emilia Clarke ("Game of Thrones") ve Sam Claflin ("The Hunger Games" series) yer alıyorlar. Filmin yönetmeni Thea Sharrock.Louisa "Lou" Clark (Clarke) tuhaf bir İngiliz kırsal bölgesinde yaşamaktadır. Kendisi yaşamak konusunda bir yön bulamamış, garip ve yaratıcı olan 26 yaşındaki bu kız, kıt kanaat geçinen ailesine yardım etmek için bir işten diğer işe koşturmaktadır. Onun normaldeki neşeli görünüşü, şehir içindeki 'Şato'da' çalışmaya başladıktan sonra, sınanmaya başlar. 2 yıl önce trafik kazası geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkûm olan ve bunun ardından dünyası tamamen kararan Will Traynor (Claflin)'in bakıcısı ve yardımcısı olur. Daha önce sahip olduğu maceracı ruhundan eser kalmayan Will, iyiliğe inanmayan ve pes etmiş birine dönmüştür. Ta ki Lou, ona hayatın değerli olduğunu göstermeye karar verene kadar. Beraber atıldıkları bir sürü maceranın yanında, Lou ve Will birbirlerinin hayatlarında ve kalplerinde yaratabilecekleri değişikliklerin, her ikisinin de hayal edebileceğinden fazla olduğunu fark ederler.
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Yorumlar
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Çok beklentiye girmeyin , sabun köpüğü romantizmi tadında bir film .Khalesi uğruna gittim. Sonu saçma sapandı
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gayet güzeldi, film tam benim tarzım , aşk , dram , hafif komedi ...
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muhteşem bir film. ben duygusal bi film beklerken hem güldüm hemde eğlendim. izlediğim güzel filmlerden bir tanesi oldu artık. şiddetle tavsiye edilir.
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Dram, aşk ve birazcık komedi içerir. Çok beğendim tavsiye ederim.
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imdb de 7.7 oy alan bu film değil bence Türkiye\'de başka versiyonu gösterime girmiş olmalı. Oyunculuklar sıradan, duygu deseniz bi kaç sahne dışında pek yok, film boyunca sıkıldım artık bir şey olsun dedim. sonu zaten belli, etkileyici değil. Intouchables çakması bir film