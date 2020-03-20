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Seni Bulacam Oğlum!

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Seni Bulacam Oğlum!
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Filmin Konusu

İskender, Ertan ile gece gündüz demeden çalışıp biriktirdikleri paraları gizlice alır ve ortadan kaybolur. Ayrıca İskender, tehlikeli bir tefeci olan Cengiz'in de aralarında bulunduğu birkaç kişiye borç takmış ve bu borçları da Ertan'ın üzerine yıkmıştır. Paralarını isteyen alacaklıların tehditleriyle zamanı daralan Ertan, İskender'in peşine düşer. Yolda karşılaştığı birbirinden ilginç karakterler ve yaşlı bir dilencinin de yardımlarıyla İskender'e adım adım yaklaşmaya başlar.

Galeri

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