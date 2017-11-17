Mynet sinema kalitesiyle Seni Gidi Seni filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Seni Gidi Seni filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.