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Seni Gidi Seni

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Seni Gidi Seni
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İstanbul'un Bayrampaşa semtinde geçen film, semtin kendine özgü lugatı, dostluğu ve vefasını sonuna kadar hissettiriyor. Gençliğini seksenlerde yaşamış, seksenlerin mahalle kültürüyle yoğrulmuş insanların günümüzde geçen heyecanlı komik öyküsü...

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