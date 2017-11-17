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Seni Gidi Seni
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
İstanbul'un Bayrampaşa semtinde geçen film, semtin kendine özgü lugatı, dostluğu ve vefasını sonuna kadar hissettiriyor. Gençliğini seksenlerde yaşamış, seksenlerin mahalle kültürüyle yoğrulmuş insanların günümüzde geçen heyecanlı komik öyküsü...
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