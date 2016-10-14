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Seni Seven Ölsün
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 3.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :14 Ekim 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Müzik :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Seni Seven Ölsün, yüzyıllardır bir tılsım yüzünden sevenlerin kavuşamadığı bir Karadeniz köyünde bu tılsımın etkisini kırmak için çabalayan ,aileleri birbirine düşman iki aşık gencin trajikomik hikayesini anlatıyor.
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