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Seni Seven Ölsün

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Seni Seven Ölsün
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Seni Seven Ölsün, yüzyıllardır bir tılsım yüzünden sevenlerin kavuşamadığı bir Karadeniz köyünde bu tılsımın etkisini kırmak için çabalayan ,aileleri birbirine düşman iki aşık gencin trajikomik hikayesini anlatıyor.

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