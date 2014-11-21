Seni Seviyorum Adamım
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Film, yaşadığı kötü günlerin ardından hayata ve mesleğine küserek Kıbrıs’ta bir sahil kasabasına yerleşen, eskiden oldukça başarılı bir müzik yapımcısı olan Ömer ile hayatının son günlerini yaşadığını öğrenen genç ve yetenekli bir genç kız olan Ezel’in hikâyesini konu alıyor. Berk’in hayatı Ezel ile karşılaştıktan sonra bir daha asla sakin kalamaz. Çünkü hayat artık “aşk”tır.
Galeri
Yorumlar
-
Çanakkalede olmamasinin sebebi nedir bu ne sacmalik!
-
"Karışık Kaset", "Seni Seviyorum Adamım", yok efendim "İncir Reçeli 2" vs. daha saymadığım bu tür filmler kimseye birşey katmıyor. Keşke 10 tane dandik filme yatırım yapacaklarına, o parayla adam gibi bir film çekseler. Hala bazen eski Şener Şen filmlerini seyrediyorum, belki 15 kere seyrettim bıkmadım. Ne varsa eskilerde var. Nuri Bilge Ceylan\'ı bunların dışında tutuyorum. Koskaca Türk film sektörü hiç mi orjinal bir fikir çıkarmıyor, neden yaratıcı bir çalışma yok? "Memento" ya da "12 Angry Men" az bir bütçe ile çekilen filmler. En azından bundan örnek alınabilir.
-
Harcanan zamana yazık
-
berbat ötesi var ise bu film için söylenmeli.ne emek var ne senaryo paranızı harcamayın.ilk 5 dakikada çıkabilirsiniz filmden.