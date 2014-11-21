Seni Seviyorum Adamım

Film, yaşadığı kötü günlerin ardından hayata ve mesleğine küserek Kıbrıs’ta bir sahil kasabasına yerleşen, eskiden oldukça başarılı bir müzik yapımcısı olan Ömer ile hayatının son günlerini yaşadığını öğrenen genç ve yetenekli bir genç kız olan Ezel’in hikâyesini konu alıyor. Berk’in hayatı Ezel ile karşılaştıktan sonra bir daha asla sakin kalamaz. Çünkü hayat artık “aşk”tır.