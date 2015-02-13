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Seni Seviyorum Rio

Rio, Eu Te Amo

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Fragmanlar


Seni Seviyorum Rio
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Rio’nun egzotik doğal güzelliklerini ve insani çeşitliliğini şehirde geçen farklı aşk hikâyeleri üzerinden anlatan her bir kısa film Rio’nun farklı mahallelerinde geçiyor. On yönetmen Rio aşkını ve Rio’da aşık olmanın hikâyelerini anlatıyor.


Filmin Eleştrisi




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