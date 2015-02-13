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Seni Seviyorum Rio
Rio, Eu Te Amo
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- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 3.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram, Fantastik
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, Brezilya
- Gösterim Tarihi :13 Şubat 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :110 dk.
Filmin Konusu
Rio’nun egzotik doğal güzelliklerini ve insani çeşitliliğini şehirde geçen farklı aşk hikâyeleri üzerinden anlatan her bir kısa film Rio’nun farklı mahallelerinde geçiyor. On yönetmen Rio aşkını ve Rio’da aşık olmanın hikâyelerini anlatıyor.
Filmin Eleştrisi
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