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Seni Şimdiden Özledim

Miss You Already

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Fragmanlar


Seni Şimdiden Özledim
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yıllar boyu dostlukları baki kalan Jess ve Milly, deli dolu gençlik günlerini geride bırakıp, nispeten daha sakin hayatlarına devam etmektedirler. Adeta bir kardeş kadar yakın olan ikilinin, Milly´nin kendine ait bir ailesi olsa bile, yedikleri içtikleri ayrı gitmez ve herkes oldukça mutludur. Ancak Milly kanser olduğunu öğrenir ve Jess ise sonunda hamile kalmıştır. İlişkileri bir teste tabii olur, biri hayatının en kötü zamanını yaşarken diğeri ise hayatının en mutlu devresindedir. Herşeye rağmen birbirlerinin yanında olmaya devam edecekler midir?


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • kadrosu ve oyunculuğu süper. gerçek dostluğun inişleri ve çıkışları.. hayatın kendisi..

  • komedi ve drami bir arada yasayabileceginiz hem gulecek hem uzuleceksiniz. filme o kadar adapte olacaksinizki gozlerinizi ayirmadan dikkatinizi kaybetmeden izliyeceksiniz. emin olun cok guzel bir komedi dram filmi olmus. filmin son 20 dakikasi tam bir dram son 5 dakikasi aglamamak mumkun degil heleki kizlar gozleri dolu dolu agladi. mutlaka izleyelim tavsiye ederim. 10 uzerinden 9 eder. iyi seyirler. y.kilicarslan

  • İki kız arkadaşın dostluğu Oyuncular. Süper ama çok acıklı Kanser ve dostluk temalı film Kanser filmlerini sevmiyorum

  • kararsiz kaldim izleyen varmi?

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Oyuncular ve ekip

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