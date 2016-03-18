Seni Şimdiden Özledim

Yıllar boyu dostlukları baki kalan Jess ve Milly, deli dolu gençlik günlerini geride bırakıp, nispeten daha sakin hayatlarına devam etmektedirler. Adeta bir kardeş kadar yakın olan ikilinin, Milly´nin kendine ait bir ailesi olsa bile, yedikleri içtikleri ayrı gitmez ve herkes oldukça mutludur. Ancak Milly kanser olduğunu öğrenir ve Jess ise sonunda hamile kalmıştır. İlişkileri bir teste tabii olur, biri hayatının en kötü zamanını yaşarken diğeri ise hayatının en mutlu devresindedir. Herşeye rağmen birbirlerinin yanında olmaya devam edecekler midir?