Senin Adın

Dağların sardığı bir bölgede yaşayan Mitsuha, hayatından çok da memnun olmayan liseli bir kızdır. Babası vali olarak çalışmakta ve seçim kampanyaları ile uğraşmaktadır. Evde kendisi, kardeşi ve büyükannesi dışında kimse yoktur. Kırsal kesimdeki yaşamı onu bunaltmaktadır ve esas isteği Tokyo'nun muhteşem şehir hayatının bir parçası olmaktır. Diğer tarafta ise Taki vardır. Taki Tokyo'da yaşayan, Mitsuha ile aynı yaşlarda bir gençtir. Günleri, Tokyo'daki herhangi bir genç gibi hem arkadaşlarıyla vakit geçirip hem de çalışarak geçmektedir. Ancak bir gün, rüyasında kendini dağların sardığı bir kentte yaşayan bir kız olarak görecektir. Mitsuha ise tam tersi, kendini Tokyo'da yaşayan bir erkek olarak. Birbirine yabancı bu iki genç, garip bir şekilde kendilerini, birbirlerine bağlanırken bulacaktırlar.