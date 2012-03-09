Seninki Kaç Para?
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :9 Mart 2012
- Yönetmen :
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Özen Film
Filmin Konusu
Cemil Poyraz maddi durumu kötü olan evli, çocuklu biridir. İşleri ters gidince çok para kazanmak için her yolu deneyen Cemil tanıştığı bir işadamından para kazanmanın yollarını öğrenir.
İşadamı Cemil’e İstanbul’da yaşayabilmesi ve çok para kazanabilmesi için ruhunu şeytana satması gerektiğini söyler. Ruhunu şeytana satmak için Cemil şeytanla pazarlığa girer ve para için her yolu dener.
Galeri
Yorumlar
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kadro harika oyuncularla dolu :) keyifle izleyebileceğim bir film olacağını düşünüyorum kesinlikle gitcem :)başarılar..
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izlenilesi bi film gibi. gitmek görmek lazım. eminim, son dönemde türkiye sinemasında yapılan iyi işlerden.
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ilgi çekici bir filme benziyor.giderim b.ihtimal
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ragman güzel filmde inşallah böyledir.
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cok heycnlıya benziyo merakla beklıyoruum