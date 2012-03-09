Seninki Kaç Para?

Cemil Poyraz maddi durumu kötü olan evli, çocuklu biridir. İşleri ters gidince çok para kazanmak için her yolu deneyen Cemil tanıştığı bir işadamından para kazanmanın yollarını öğrenir.

İşadamı Cemil’e İstanbul’da yaşayabilmesi ve çok para kazanabilmesi için ruhunu şeytana satması gerektiğini söyler. Ruhunu şeytana satmak için Cemil şeytanla pazarlığa girer ve para için her yolu dener.