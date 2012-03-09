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Seninki Kaç Para?

0 kişi izlemiş. | 27 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Seninki Kaç Para?
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Cemil Poyraz maddi durumu kötü olan evli, çocuklu biridir. İşleri ters gidince çok para kazanmak için her yolu deneyen Cemil tanıştığı bir işadamından para kazanmanın yollarını öğrenir.

İşadamı Cemil’e İstanbul’da yaşayabilmesi ve çok para kazanabilmesi için ruhunu şeytana satması gerektiğini söyler. Ruhunu şeytana satmak için Cemil şeytanla pazarlığa girer ve para için her yolu dener.

Galeri

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Yorumlar

  • kadro harika oyuncularla dolu :) keyifle izleyebileceğim bir film olacağını düşünüyorum kesinlikle gitcem :)başarılar..

  • izlenilesi bi film gibi. gitmek görmek lazım. eminim, son dönemde türkiye sinemasında yapılan iyi işlerden.

  • ilgi çekici bir filme benziyor.giderim b.ihtimal

  • ragman güzel filmde inşallah böyledir.

  • cok heycnlıya benziyo merakla beklıyoruum

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Oyuncular ve ekip

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