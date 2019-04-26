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Seninle Başım Dertte

En liberté! (The Trouble With You)

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Seninle Başım Dertte
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Filmin Konusu

Seninle Başım Dertte, ölen eşinin yaptığı hatayı telafi etmeye çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Bir kahraman olan polis şefi Santi’nin eşi Yvonne, oğlu ile birlikte Fransa’nın güneyinde bir sahil kasabasında yaşamaktadır. Genç kadının oğlu, ölen babasını kendisine idol olarak belirler. Fakat Yvonne, herkesin gözünde kahraman olan kocasının ölümünün ardından, onun aslında yoz bir polis olduğunu öğrenir. Üstelik kocası, Antoine adındaki masum birinin 8 yıl hapis cezası almasına da neden olmuştur. Yvonne, öğrendikleri karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Kocasının yaptıklarını telafi etmek isteyen Yvonne, Antoine'ye yardım etmeye karar verir. Hapisten salıverilen Antoine’yi arayan genç kadın, sonunda onu bulduğunda kendisini bir eskort olarak tanıtmak zorunda kalır. Yvonne, hapisten çıktıktan sonra yeni hayatına alışmakta zorlanan, ruhsal dengesini kaybeden Antoine’yi hayata döndürmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Yönetmen koltuğunda Pierre Salvadori’nin oturduğu filmin başrollerini Adèle Haenel ve Pio Marmaï üstleniyor. Senaryosunub yönetmen Salvador, Benjamin Charbit ve Benoît Graffin’in birlikte kaleme aldığı filmin kadrosunda Audrey Tautou, Vincent Elbaz, Damien Bonnard, Hocine Choutri, Octave Bossuet, Norbert Ferrer gibi isimler yer alıyor.

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