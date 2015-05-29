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Seninle Bir Ömür

The Longest Ride

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Seninle Bir Ömür
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hayatın sonlarındaki Ira ve Ruth, hayatın başlarındaki Luke ve Sophia huzurlu ve mutlu iki çifttir. Hayatlarını farklı yerlerde sürdüren, zamanın ayırdığı, yolları kesişmeden önce pek de ortak noktası olmayan iki çift. Ünlü New York Times gazetesi yazarı Nicholas Sparks, aşk, bilgelik ve deneyim içeren bir kutu eski mektupla, sevginin anlamını ve gerçek değerleri yeniden keşfeden Luke ve Sophia’nın sıra dışı aşk hikâyesini bize sunuyor.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • çok güzel bir filim herkese tavsiye ediyorum.

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Oyuncular ve ekip

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