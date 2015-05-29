Seninle Bir Ömür

Hayatın sonlarındaki Ira ve Ruth, hayatın başlarındaki Luke ve Sophia huzurlu ve mutlu iki çifttir. Hayatlarını farklı yerlerde sürdüren, zamanın ayırdığı, yolları kesişmeden önce pek de ortak noktası olmayan iki çift. Ünlü New York Times gazetesi yazarı Nicholas Sparks, aşk, bilgelik ve deneyim içeren bir kutu eski mektupla, sevginin anlamını ve gerçek değerleri yeniden keşfeden Luke ve Sophia’nın sıra dışı aşk hikâyesini bize sunuyor.