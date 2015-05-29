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Seninle Bir Ömür
The Longest Ride
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Mayıs 2015
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Filmin Konusu
Hayatın sonlarındaki Ira ve Ruth, hayatın başlarındaki Luke ve Sophia huzurlu ve mutlu iki çifttir. Hayatlarını farklı yerlerde sürdüren, zamanın ayırdığı, yolları kesişmeden önce pek de ortak noktası olmayan iki çift. Ünlü New York Times gazetesi yazarı Nicholas Sparks, aşk, bilgelik ve deneyim içeren bir kutu eski mektupla, sevginin anlamını ve gerçek değerleri yeniden keşfeden Luke ve Sophia’nın sıra dışı aşk hikâyesini bize sunuyor.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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çok güzel bir filim herkese tavsiye ediyorum.
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