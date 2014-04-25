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Sensiz Olmaz

Tengo ganas de ti

1 kişi izlemiş. | 13 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sensiz Olmaz
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.1 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hache, 2 senenin ardından İngiltere’den İspanya’ya geri döner. Fakat Babi’nin hatırası hala aklındadır ve onunla tekrar birlikte olmaktan korkmaktadır. Yeni bir hayata başlamak zorunda olan Hache, bunun için girişimlerde bulunur ve Giz adında bir kızla tanışır. Fakat Babi’yi görünce onu unutamadığını anlar ve bütün düşünceleri değişmeye başlar. Artık Hache’nin eski ve yeni aşkı arasında seçim yapması gerekmektedir.

Galeri

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Yorumlar

  • birinci film daha güzeldi ikincisi ise saçma sapandı

  • güzel bi filme benziyo

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Oyuncular ve ekip

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