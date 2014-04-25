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Sensiz Olmaz
Tengo ganas de ti
1 kişi izlemiş. | 13 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :25 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Hache, 2 senenin ardından İngiltere’den İspanya’ya geri döner. Fakat Babi’nin hatırası hala aklındadır ve onunla tekrar birlikte olmaktan korkmaktadır. Yeni bir hayata başlamak zorunda olan Hache, bunun için girişimlerde bulunur ve Giz adında bir kızla tanışır. Fakat Babi’yi görünce onu unutamadığını anlar ve bütün düşünceleri değişmeye başlar. Artık Hache’nin eski ve yeni aşkı arasında seçim yapması gerekmektedir.
Galeri
Yorumlar
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birinci film daha güzeldi ikincisi ise saçma sapandı
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güzel bi filme benziyo
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