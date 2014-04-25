Sensiz Olmaz

Hache, 2 senenin ardından İngiltere’den İspanya’ya geri döner. Fakat Babi’nin hatırası hala aklındadır ve onunla tekrar birlikte olmaktan korkmaktadır. Yeni bir hayata başlamak zorunda olan Hache, bunun için girişimlerde bulunur ve Giz adında bir kızla tanışır. Fakat Babi’yi görünce onu unutamadığını anlar ve bütün düşünceleri değişmeye başlar. Artık Hache’nin eski ve yeni aşkı arasında seçim yapması gerekmektedir.