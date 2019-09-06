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Serseriler
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Filmin Konusu
Yönetmenliğini ve senaristliğini Ulaş Bahadır'ın üstlendiği, komedi ve aksiyon türündeki "Serseriler" filminin oyuncu kadrosunda yönetmen ile birlikte Serdar Sezgin, İbrahim Can Varlı, Sadık Gürbü, Semra Dinçer, Sevcan Orhan gibi isimler yer alıyor.
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