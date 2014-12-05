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Sesime Gel
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Almanya, Fransa, Türkiye
- Gösterim Tarihi :5 Aralık 2014
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Filmin Konusu
60 yaşındaki Berfe ve 8 yaşındaki torunu Jiyan’ın yaşadığı köyün bütün erkekleri silah sakladıkları iddiasıyla bir jandarma baskını sonucu tutuklanır. Aileleri bu silahları teslim edene kadar serbest bırakılmayacaklardır. Berfe’nin oğlu, Jiyan’ın babası Temo da tutuklananlar arasındadır. Fakat bu iki kadın için önemli bir sorun vardır; ortada silah yoktur, en azından onların bildiği bir yerde. Büyüyen bir çaresizlik içerisinde Berfe ve Jiyan bir silah bulmak ve karşılığında Temo’yu kurtarmak için yollara düşmeye karar verirler.
Galeri
Yorumlar
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fragman falan yok mu ya
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