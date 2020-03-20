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Sessiz Bir Yer 2

A Quiet Place: Part II

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Sessiz Bir Yer 2
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Evde yaşanan ölümcül olayların ardından Abbott Ailesi, sessizlik içinde sürdürdükleri yaşam savaşlarına devam ederken dış dünyanın dehşetiyle de yüzleşmek zorunda kalırlar. Bilinmeze doğru tehlikeli bir şekilde gitmeye zorlanırken, kumdan yolun ardında pusuda yatan ve ses yoluyla avlanan yaratıkların tek tehlike olmadığının da kısa sürede farkına varırlar.

Galeri

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