Sessiz Çığlık

Ölümünün üçüncü yılında fotoğrafçı Isabelle Reed’in anısına düzenlenen fotoğraf sergisi, ailenin büyük oğlu Jonah’ın eve dönmesini sağlar. Jonah günlerini, görüşmekten kaçındığı babası Gene ve yıllardır görmediği kardeşi Condrad ile geçirmek zorunda kalır. Trafik kazasında kaybettiği eşinin gölgesi altındaki Gene, annelerini birbirinden çok farklı şekilde hatırlayan oğullarını aynı çatı altında toplar. Gene bir yandan farklı sebeplerden kendisinden hoşlanmayan çocuklarıyla arasını düzeltmeye, bir yandan da iki oğlu arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmeye çalışır.