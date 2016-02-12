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Sessiz Çığlık

Louder Than Bombs

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Fragmanlar


Sessiz Çığlık
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ölümünün üçüncü yılında fotoğrafçı Isabelle Reed’in anısına düzenlenen fotoğraf sergisi, ailenin büyük oğlu Jonah’ın eve dönmesini sağlar. Jonah günlerini, görüşmekten kaçındığı babası Gene ve yıllardır görmediği kardeşi Condrad ile geçirmek zorunda kalır. Trafik kazasında kaybettiği eşinin gölgesi altındaki Gene, annelerini birbirinden çok farklı şekilde hatırlayan oğullarını aynı çatı altında toplar. Gene bir yandan farklı sebeplerden kendisinden hoşlanmayan çocuklarıyla arasını düzeltmeye, bir yandan da iki oğlu arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmeye çalışır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Bu filmin adı "Bombadan daha sesli" arkadaşlar, İngilizce bilmeyen arkadaşlara hizmet olsun..adamlar film çekiyor, bizimkiler kafasına göre isim takıyor, nasılsa millet anlamaz diye..

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Oyuncular ve ekip

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