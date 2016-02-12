Sessiz Çığlık
Louder Than Bombs
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Fransa, Norveç, Danimarka
- Gösterim Tarihi :12 Şubat 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :109 dk.
Filmin Konusu
Ölümünün üçüncü yılında fotoğrafçı Isabelle Reed’in anısına düzenlenen fotoğraf sergisi, ailenin büyük oğlu Jonah’ın eve dönmesini sağlar. Jonah günlerini, görüşmekten kaçındığı babası Gene ve yıllardır görmediği kardeşi Condrad ile geçirmek zorunda kalır. Trafik kazasında kaybettiği eşinin gölgesi altındaki Gene, annelerini birbirinden çok farklı şekilde hatırlayan oğullarını aynı çatı altında toplar. Gene bir yandan farklı sebeplerden kendisinden hoşlanmayan çocuklarıyla arasını düzeltmeye, bir yandan da iki oğlu arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmeye çalışır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Bu filmin adı "Bombadan daha sesli" arkadaşlar, İngilizce bilmeyen arkadaşlara hizmet olsun..adamlar film çekiyor, bizimkiler kafasına göre isim takıyor, nasılsa millet anlamaz diye..