Sinema>Vizyondaki Filmler > Sessiz Ol
Sessiz Ol
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :29 Haziran 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Murat ve Aslı bir gece hiç bilmedikleri bir evin odasında elleri bağlı bir şekilde uyanırlar. Nasıl geldiklerini bilmedikleri bu odayı baygın bir genç ve küçük bir çocukla paylaştıklarını görürler. Odadan ve evden kurtulma çabalarında evin sahibi olan Suzan'ın kötü sürprizleriyle karşılaşırlar.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.