Murat ve Aslı bir gece hiç bilmedikleri bir evin odasında elleri bağlı bir şekilde uyanırlar. Nasıl geldiklerini bilmedikleri bu odayı baygın bir genç ve küçük bir çocukla paylaştıklarını görürler. Odadan ve evden kurtulma çabalarında evin sahibi olan Suzan'ın kötü sürprizleriyle karşılaşırlar.