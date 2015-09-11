Sessizliğin Bakışı

Ağabeyinin ölümünün detaylarını The Act of Killing filminin çekimleri sırasında öğrenen Adi, bugün hâlâ iktidarda olan katillerle yüzleşmeye karar veriyor. Kuşkusuz çok cesur bir karar bu. Bazı sorular nasıl sorulur ki? Adi’nin yüzleşmelerinde bir o kadar da sessiz bir onur var. Amacı suçlamak değil, olayları anlamak. Adi, söze gelmeyecek kadar korkunç bir travmaya bir bitiş cümlesi arayan, kolektif bir kabusun özrünün ve dolayısıyla şifasının peşine düşmüş bir savaşçı.