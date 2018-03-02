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Sessizliğin Kardeşleri
Birayên Bêdêngiyê
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :2 Mart 2018
- Yönetmen :
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :86 dk.
Filmin Konusu
Sessizliğin Kardeşleri, yönetmen Taylan Mintaş'ın yıllar sonra gittiği köyünde karşılaştığı kuzenleri Toso (53) ve Çao'nun (38) hikâyesini konu alıyor. Kars'ın Susuz İlçesine bağlı küçük bir köyünde yaşayan Toso ve Çao, öfkeleriyle de sevgi gösterileriyle de birbirlerinden farklı iki kardeştir ama onları ortaklaştıran şey sadece, ahraz (sağır ve dilsiz) olmaları değildir; kendilerine özgü işaret dilleridir de. İki kardeşin, bazen insanların kusurlarıyla, bazen yetenekleriyle, bazen de dedelerden kalma lakaplarla yarattıkları bu Kürtçe işaret dili, tüm köy halkı tarafından da bilinmekte ve köyde Kürtçe ve Türkçe dışında 3. bir dil olarak kabul görmektedir.
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