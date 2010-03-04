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Setannya kok beneran?
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- IMDB Puanı : 3.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2008
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Jill Gladys , Jojon , Ence Bagus , Indra Birowo , Tessy , Dewi Safira , Mario Lawalatta
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :90 dk.
- Dağıtıcı :Millenium Visitama Film
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