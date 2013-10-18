Sev Beni
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :18 Ekim 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Cemal çıktığı yurt dışı seyahatinde genç ve güzel Sasha'yla tanışır; geceyi beraber geçirmek için gece klübünden ayrılırlar, ancak olaylar alışılmış şekilde devam etmez.
Beyaz Şehir Kiev'in eşsiz güzelliğinde Sasha ve Cemal başlarına gelen zorluklarla mücadele ederken birbirlerini tanır, etkilenir.
Aşk onları beklemedikleri bir zamanda yakalar, her şeye sıfırdan başlamak için ellerine bir şans geçmiştir fakat birbirlerine henüz söyleyemedikleri gerçekleri nasıl aşacaklardır, Cemal yakında evlenecektir, Sasha'nın da bir sevgilisi vardır.
Galeri
Yorumlar
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FILMI NASIL IZLIYEBILIRIM??
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Nasıl izleyebilirim yardım edin lütfen ?
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Ben hayatımda bu kadar saçma sapan bir film izlemedim başlagıcında güzel olduğunu düşünerek izlemeye başlıyorsun sonrası ise tam bir hayal kırıklığı...duygu yok, sevgi yok, erotizm yok, anlam yok.. yok ...yok... finali tam bir hayal kırıklığı... o yüzden izlemeye değmez
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hiç beğenmedim arkadaşlara katılıyorum
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Hayatımda izlediğim en anlamsız filmdi