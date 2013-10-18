Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Sev Beni
Paylaş

Sev Beni

2 kişi izlemiş. | 36 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sev Beni
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (8 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Cemal çıktığı yurt dışı seyahatinde genç ve güzel Sasha'yla tanışır; geceyi beraber geçirmek için gece klübünden ayrılırlar, ancak olaylar alışılmış şekilde devam etmez.

Beyaz Şehir Kiev'in eşsiz güzelliğinde Sasha ve Cemal başlarına gelen zorluklarla mücadele ederken birbirlerini tanır, etkilenir.

Aşk onları beklemedikleri bir zamanda yakalar, her şeye sıfırdan başlamak için ellerine bir şans geçmiştir fakat birbirlerine henüz söyleyemedikleri gerçekleri nasıl aşacaklardır, Cemal yakında evlenecektir, Sasha'nın da bir sevgilisi vardır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • FILMI NASIL IZLIYEBILIRIM??

  • Nasıl izleyebilirim yardım edin lütfen ?

  • Ben hayatımda bu kadar saçma sapan bir film izlemedim başlagıcında güzel olduğunu düşünerek izlemeye başlıyorsun sonrası ise tam bir hayal kırıklığı...duygu yok, sevgi yok, erotizm yok, anlam yok.. yok ...yok... finali tam bir hayal kırıklığı... o yüzden izlemeye değmez

  • hiç beğenmedim arkadaşlara katılıyorum

  • Hayatımda izlediğim en anlamsız filmdi

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Sev Beni filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Sev Beni filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir