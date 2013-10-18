Cemal çıktığı yurt dışı seyahatinde genç ve güzel Sasha'yla tanışır; geceyi beraber geçirmek için gece klübünden ayrılırlar, ancak olaylar alışılmış şekilde devam etmez.



Beyaz Şehir Kiev'in eşsiz güzelliğinde Sasha ve Cemal başlarına gelen zorluklarla mücadele ederken birbirlerini tanır, etkilenir.



Aşk onları beklemedikleri bir zamanda yakalar, her şeye sıfırdan başlamak için ellerine bir şans geçmiştir fakat birbirlerine henüz söyleyemedikleri gerçekleri nasıl aşacaklardır, Cemal yakında evlenecektir, Sasha'nın da bir sevgilisi vardır.