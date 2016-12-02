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Sevdam Gözlerinde Kaldı

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Sevdam Gözlerinde Kaldı
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Susurluk kazası acaba sonradan olacak iki elim kazanın habercisi miydi?

Bunlar Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan Hoca'nın Avustralya'da geçirdiği trafik kazası? Ve Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun geçirdiği helikopter kazası?
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