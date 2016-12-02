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Sevdam Gözlerinde Kaldı
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Politik
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :2 Aralık 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :98 dk.
Filmin Konusu
Susurluk kazası acaba sonradan olacak iki elim kazanın habercisi miydi?
Bunlar Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan Hoca'nın Avustralya'da geçirdiği trafik kazası? Ve Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun geçirdiği helikopter kazası?
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