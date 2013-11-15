Mehmet, annesinin anlattığı masaldaki gibi kendisi ve etrafındakilerin hayatını değiştireceğine inandığı "Sevgi Taşı'nı" aramaktadır. Masala göre, Sevgi Taşı Hz. Süleyman'a aittir. Bu taşın Hz. Süleyman tarafından surları bir arada tutsun, bütün ayrılıklara, hastalıklara şifa olsun diye, surların aralarına saklandığına inanılmıştır.