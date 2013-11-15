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Sevgi Taşı

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Fragmanlar


Sevgi Taşı
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Mehmet, annesinin anlattığı masaldaki gibi kendisi ve etrafındakilerin hayatını değiştireceğine inandığı "Sevgi Taşı'nı" aramaktadır. Masala göre, Sevgi Taşı Hz. Süleyman'a aittir. Bu taşın Hz. Süleyman tarafından surları bir arada tutsun, bütün ayrılıklara, hastalıklara şifa olsun diye, surların aralarına saklandığına inanılmıştır.

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Yorumlar

  • keşke böyle bi taş olsa gerçekten

  • farklı bi konusu var.

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Oyuncular ve ekip

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