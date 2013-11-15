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Sevgi Taşı
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- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :15 Kasım 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :98 dk.
Filmin Konusu
Mehmet, annesinin anlattığı masaldaki gibi kendisi ve etrafındakilerin hayatını değiştireceğine inandığı "Sevgi Taşı'nı" aramaktadır. Masala göre, Sevgi Taşı Hz. Süleyman'a aittir. Bu taşın Hz. Süleyman tarafından surları bir arada tutsun, bütün ayrılıklara, hastalıklara şifa olsun diye, surların aralarına saklandığına inanılmıştır.
Galeri
Yorumlar
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keşke böyle bi taş olsa gerçekten
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farklı bi konusu var.
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