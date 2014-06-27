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Sevgilinin Ardından
Lilting
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :27 Haziran 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :91 dk.
Filmin Konusu
Londra’da yaşayan genç Kai’nin ani ölümü, Çin - Kamboçya asıllı inatçı annesi Junn ve sevgilisi Richard’ı derinden sarsar. Kai’nin yaşayan tek aile üyesine karşı bir sorumluluk duygusuyla hareket eden Richard, bir huzurevinde yaşayan Junn’u sık sık ziyaret etmeye başlar. Richard, kısıtlı İngilizcesi ve kendisinin tüm sıcakkanlılığına rağmen onunla iletişim kurmayı reddeden Junn’un taştan duvarlarını bir çevirmen aracılığıyla aşmaya çalışır. Bu şekilde geçmişte birbirlerine karşı geliştirdikleri yanlış anlamaları bir bir yıkmaya başlarlar.
Galeri
Yorumlar
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Bekledigim film sonunda gosterimde bakalim ne kadar basarili ama aldigi puani hakettigini dusunuyorum.
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