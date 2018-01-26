Sinema>Vizyondaki Filmler > Sevgisiz - Nelyubov (Loveless)
Sevgisiz
Nelyubov (Loveless)
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Fransa, Rusya
- Gösterim Tarihi :26 Ocak 2018
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :127 dk.
Filmin Konusu
Zhenya ve Boris, bıkkınlık, nefret ve karşılıklı suçlamalarla tükenen evliliklerini sonlandırmak üzeredir. Boşanma işlemlerini başlatmadan çok önce hayatlarına birileri giren ikili yeni bir başlangıç yapmak için sabırsızdır; ta ki tartışmalarından birine kulak misafiri olan 12 yaşındaki oğulları Alyosha ortadan kayboluncaya kadar.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.