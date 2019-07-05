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Sinema>Film Arşiv >  Sevimli Dostlar - Ein tierisches Abenteuer (Little Miss Dolittle)Liliane Susewind -
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Sevimli Dostlar

Ein tierisches Abenteuer (Little Miss Dolittle)Liliane Susewind -

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Sevimli Dostlar
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

11 yaşında hayavanlarla konuşabilen bir kızın sıradışı maceralarını konu alıyor.

Galeri

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