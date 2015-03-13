Sevimli Ejderha: Kokonat (3D)

Genç ve henüz uçamayan bir ejderha olan Kokonat’a, ejderhaların ateş püskürmelerini sağlayan “ateş otu”nu koruma görevi verilir. Ancak Kokonat’ın bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan bir hırsız ateş otunu çalıp, kaçar. Ateş otunu geri alması gereken Kokonat, yanına arkadaşları obur Oskar ve kirpi Matilde’yi de alarak yola düşer. Bu yolculukları sırasında diğer ejder türlerinin, ateş püsküren ejderhalardan hiç hoşlanmadığını fark eden Kokonat buna çok şaşırır. Onlara çok özel bir yetenek gibi görünen ateş püskürmek, aslında ejder dünyasında hiç de popüler bir şey değildir. Ejder Adası’nın uzun zamandır uykudan olan yanardağı patlayıp, adayı lavla kaplamaya başladığında ise Kokonat cesaretini toplayıp, ateş otunu ele geçirmek için mücadele etmek zorunda kalacaktır.