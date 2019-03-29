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Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik

Coconut The Little Dragon: Into The Jungle

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Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik
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Filmin Konusu

Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik, eğlence dolu bir tatile çıkan ejderha Kokonat ve arkadaşlarının yaşadığı maceraları konu ediyor. Küçük ateş ejderhası Kokonat, en yakın arkadaşları vejetaryen ejderha Oscar ve kirpi Matilda ile birlikte eğlence dolu bir tatile çıkmaya karar verir. Ekip, başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde gizemli bir yaz kampına gitmek için vapurla yolculuğa çıkar. Kamp alanına vardıklarında onları bekleyen şey ise düşlediklerinden bambaşkadır. Kaybolmuş bir ejderha, korkutucu su ejderhaları ve etobur bitkilerle dolu olan kamp alanını gören Kokonat ve arkadaşları en kötü tatilleri ile karşı karşıya olduklarını fark eder. Kamp alanında kendilerine yeni dostlar da edinen Kokonat ve arkadaşları, etobur bitkileri yenmek için birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren Kokonat ve arkadaşları tatillerini yeniden güzel bir hale getirmeyi başarabilecekler midir?

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