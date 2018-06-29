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Sevimli Emojiler 2
The Mojicons 2
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :29 Haziran 2018
Filmin Konusu
Mydoom virüsü bir kez daha talihsizliklere sebep olur. Uzaylılar kraliçeyi yeniden yapılandırmak için Fringe'i ortadan kaldırmaya karar verirler. Ellerinde iki misyon ile, bu arkadaşlar efsanevi Binbaşı Swanson'un yardımına ihtiyaç duyarlar. Ne yazık ki, bu sistemin birçok yeniden başlatılma sorunu nedeniyle eksik kalır.
Galeri
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