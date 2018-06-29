Sevimli Emojiler 2

Mydoom virüsü bir kez daha talihsizliklere sebep olur. Uzaylılar kraliçeyi yeniden yapılandırmak için Fringe'i ortadan kaldırmaya karar verirler. Ellerinde iki misyon ile, bu arkadaşlar efsanevi Binbaşı Swanson'un yardımına ihtiyaç duyarlar. Ne yazık ki, bu sistemin birçok yeniden başlatılma sorunu nedeniyle eksik kalır.