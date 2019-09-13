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Sevimli Evcil Hayvanlar

Funny Pets

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Sevimli Evcil Hayvanlar
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Filmin Konusu

Jerry isminde bir köpek, Mandy isminde şımarık bir kedi ve onların şövalye arkadaşı Frank papağan evde tamamen yalnız kalmıştır. Sahipleri işe gittiğinde hayvanlarının yaptığı her şeyi TV'de, komik hallerini izlemektedirler. Üç arkadaş, hayvan krallığının en komik, en çılgın ve en evcil hayvanının kim olduğuna karar vermek için yarışma düzenlerler.

Galeri

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