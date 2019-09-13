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Sevimli Evcil Hayvanlar

Funny Pets 2

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Sevimli Evcil Hayvanlar
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Filmin Konusu

Sevimli Evcil Hayvanlar, hayvan krallığında bir yarışma düzenleyen üç sevimli dostun hikayesini konu ediyor. Köpek Jerry, şımarık kedi Mandy ve şövalye papağan Frank üç yakın arkadaştır. Üç arkadaş evde tamamen yalnız kaldıklarında uzun süredir düşündükleri bir şey gerçekleştirmeye karar verir. Sahipleri, işe gittiği zaman hayvanlarının yaptığı her şeyi, en komik halleri Tv'de izlemektedir. Durum böyle olunca üç arkadaş, hayvan krallığının en iyilerini belirlemek için bir yarışma düzenlemeye karar verir. Yarışamada, hayran krallığının en çılgınından en evciline, en komiğinden en uysalına kadar birçok değerlendirme yapılacaktır ve üç arkadaş yarışmayı kazanmada oldukça iddialıdır.

Galeri

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