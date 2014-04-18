Sevimli Hayalet

Gündüzlerini tavan arasındaki bir sandıkta uyuyarak geçiren sevimli ve küçük gece hayaleti, gece olduğunda ise şatoda dolaşmaktaır. En büyük dileği gün ışığını görmek olan şirin hayalet, bu amacına nasıl ulaşacağını bilmemektedir. Bir gece Karl ve sınıf arkadaşları sevimli hayaletin yaşadığı şatoya doğru bir gezintiye çıkarlar ve sevimli hayaletin dünyada en çok istediği şeyin kapısını aralamasına yardımcı olurlar.