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Sinema>Film Arşiv >  Sevimli Hayalet - Das kleine Gespenst
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Sevimli Hayalet

Das kleine Gespenst

1 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sevimli Hayalet
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gündüzlerini tavan arasındaki bir sandıkta uyuyarak geçiren sevimli ve küçük gece hayaleti, gece olduğunda ise şatoda dolaşmaktaır. En büyük dileği gün ışığını görmek olan şirin hayalet, bu amacına nasıl ulaşacağını bilmemektedir. Bir gece Karl ve sınıf arkadaşları sevimli hayaletin yaşadığı şatoya doğru bir gezintiye çıkarlar ve sevimli hayaletin dünyada en çok istediği şeyin kapısını aralamasına yardımcı olurlar.

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Yorumlar

  • çocuklarla beraber büyüklerinde izleyebileceği bi animasyon

  • bizim casper diil mi o? bence çok iyi görünüyo. merak ettim

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Oyuncular ve ekip

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