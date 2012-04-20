Sevimli Kahraman

Albino türündeki koala Johnny aslında ender rastlanan bir tür ama çevresindekiler farklı olduğu için onu hep dışlamış, hatta karnaval zamanında bile ucube gösteriler yaptırmışlardır.

Fakat bir gün yolu yetenek avcısı bir Tazmanya Şeytanı olan Hamish ve elinden kamerasını düşürmeyen Higgens ile kesişince Johnny gerçek bir kahraman olmak için kendisini yollara vuruyor.



Outback kasabasındakiler onu sırf farklı renkte olduğu için dışlarken, birden kasabanın kurtarıcısı olan Johnny'yi kötü timsah Bog’a karşı destekliyorlar...Gerçek bir kahraman olmak için Johnny'nin önünde artık hiçbir engel kalmayacaktır.