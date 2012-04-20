Sevimli Kahraman
The Outback
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Animasyon, Aksiyon
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Güney Kore
- Gösterim Tarihi :20 Nisan 2012
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Süre :85 dk.
- Dağıtıcı :Tiglon
Filmin Konusu
Albino türündeki koala Johnny aslında ender rastlanan bir tür ama çevresindekiler farklı olduğu için onu hep dışlamış, hatta karnaval zamanında bile ucube gösteriler yaptırmışlardır.
Fakat bir gün yolu yetenek avcısı bir Tazmanya Şeytanı olan Hamish ve elinden kamerasını düşürmeyen Higgens ile kesişince Johnny gerçek bir kahraman olmak için kendisini yollara vuruyor.
Outback kasabasındakiler onu sırf farklı renkte olduğu için dışlarken, birden kasabanın kurtarıcısı olan Johnny'yi kötü timsah Bog’a karşı destekliyorlar...Gerçek bir kahraman olmak için Johnny'nin önünde artık hiçbir engel kalmayacaktır.
Galeri
Yorumlar
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çocukların merakıyla gittik ama hayal kırıklığı.
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puanını haketmiyor. kötüydü.
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izledim fakat çocuklar için. pek beğendiğim söylenemz.
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daha iyi animasyon filmler izledim, boşa zaman kaybı çok sıkıcı gerçekten, asla tavsiye etmiyorum 5 yaşındaki kızık bile sıkıldı
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:) izlemeliyim