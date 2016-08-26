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Sevimli Kedi İş Başında 2
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Top Cat Begins)
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- IMDB Puanı : 4.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Meksika
- Gösterim Tarihi :26 Ağustos 2016
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- Müzik :
- Süre :89 dk.
Filmin Konusu
Fakir, yalnız ve sokaklarda yaşayan bir sevimli kedinin kaderi iyi kalpli ve maceracı Benny ve takımı ile tanışana kadar çok kötü gitmiştir. Geçimini yankesicilik, hırsızlık gibi kötü şeyler yaparak sağlayan Sevimli, Benny sayesinde tüm kötü huylarından sıyrılmaya başlamış ve çok yakın arkadaş olmuşlardır. Tabiri caizse kendini New York sokaklarının sahibi sanan Bay Dev ile yolları kesişen bu çılgın kedi takımının başı yine bir şekilde belaya bulaşmıştır.
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