Sevimli Kedi İş Başında
Don Gato y su pandilla
- IMDB Puanı : 4.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon, Aile, Aksiyon
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Arjantin, İngiltere, Meksika
- Gösterim Tarihi :25 Mayıs 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
- Dağıtıcı :Medyavizyon
Filmin Konusu
Top Cat ve çetesi karşılarında dişli yeni bir polis memurunu bulurlar. Zira polis merkezi, memur Dibble'nin çeteyle adamakıllı savaşamadığına kanaat getirmiş ve yanına dişli bir polis daha atamıştır. Strickland adındaki yeni polis şefi Dibble ile çeteye kök söktürmekte kararlıdır. Fakat Top Cat ve çetesi evlerini korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır.
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Yorumlar
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saçma bir film izlemek istiyorsanız bu filmi kaçırmayın
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iğrenç böyle filmleri çekmeye izin verilmemesi lazım çünkü çeken adamlar için vakit kaybı
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Çocuğu olanlar çocuklarını bu filme götürebilir ama büyükler için tam bir vakit kaybı bence 3.0/10
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yen bir cumaa yeni bir animasyon filmi daha çocuklarda sıkıldı bence böyle filmlerden
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bune abi bari animasyon yapın bide türüne animasyon yazmışlar.