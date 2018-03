Sevimli köpek Lotte´nin yaşadığı köyde her türlü icat yapmak çok önemli bir görev olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla köyün ahalisi her sene en iyi mucit yarışması düzenlemektedirler. Lotte´nin yaratıcısı Oskar köyün en iyi mucitlerinden biridir. Oskar´ın en büyük rakibi ise Adalbert the Rabbit´tir. Bu yarışma da birinci olmak Oskar´ın tüm ailesine büyük bir onur kazandıracaktır.