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Sevimli Tehlikeli

3 kişi izlemiş. | 23 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sevimli Tehlikeli
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Film, aksiyondan drama kadar birçok temayı masallarla birleştiriyor. Birçok masalın ana temasını barındıran filmde Beyaz Atlı Prens’ten Robin Hood’a Rapunzel’den Sindrella’ya, birçok masal komik bir dilde anlatılıyor. Zarok, yıllar önce Edirne’de beşikteki bir çocuğu çalıp büyük acıların yaşanmasına sebep olur. Yıllar sonra bu vicdan azabından kurtulacağı bir fırsat yakalayan Zarok, kaçırdığı kızı ikinci kez kaçırıp gerçek ailesine geri götürür.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • uğraşılmış belli. ama biraz ondan biraz bundan , herşey olsun derken biraz kafa yoran bir film olmuş . kötü film olmamış ama karışık.

  • bence süper bir film olmuş izlemeye kesinlikle değer

  • Çok sıradan...

  • ehh idare eder... komedi yönü zayıf

  • zaman kaybı

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Oyuncular ve ekip

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