Sevimli Tehlikeli

Film, aksiyondan drama kadar birçok temayı masallarla birleştiriyor. Birçok masalın ana temasını barındıran filmde Beyaz Atlı Prens’ten Robin Hood’a Rapunzel’den Sindrella’ya, birçok masal komik bir dilde anlatılıyor. Zarok, yıllar önce Edirne’de beşikteki bir çocuğu çalıp büyük acıların yaşanmasına sebep olur. Yıllar sonra bu vicdan azabından kurtulacağı bir fırsat yakalayan Zarok, kaçırdığı kızı ikinci kez kaçırıp gerçek ailesine geri götürür.