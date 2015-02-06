Sevimli Tehlikeli
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :6 Şubat 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film, aksiyondan drama kadar birçok temayı masallarla birleştiriyor. Birçok masalın ana temasını barındıran filmde Beyaz Atlı Prens’ten Robin Hood’a Rapunzel’den Sindrella’ya, birçok masal komik bir dilde anlatılıyor. Zarok, yıllar önce Edirne’de beşikteki bir çocuğu çalıp büyük acıların yaşanmasına sebep olur. Yıllar sonra bu vicdan azabından kurtulacağı bir fırsat yakalayan Zarok, kaçırdığı kızı ikinci kez kaçırıp gerçek ailesine geri götürür.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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uğraşılmış belli. ama biraz ondan biraz bundan , herşey olsun derken biraz kafa yoran bir film olmuş . kötü film olmamış ama karışık.
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bence süper bir film olmuş izlemeye kesinlikle değer
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Çok sıradan...
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ehh idare eder... komedi yönü zayıf
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zaman kaybı