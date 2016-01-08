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Sevimli Tilki

Agent F.O.X.

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Sevimli Tilki
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Süper Ajan Sevimli Tilki tek bir amaçla havuç şehrine gidiyor : dost canlısı tavşanların arasına sızmak ve gizli eserin yerini tespit etmek. Ancak işler hiç de umduğu gibi gitmiyor...

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