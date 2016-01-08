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Sevimli Tilki
Agent F.O.X.
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Süper Ajan Sevimli Tilki tek bir amaçla havuç şehrine gidiyor : dost canlısı tavşanların arasına sızmak ve gizli eserin yerini tespit etmek. Ancak işler hiç de umduğu gibi gitmiyor...
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