Sevimli Uzay Kahramanları

Louis & Luca Ve Sevimli Uzaylılar, Ay'a yolculuk yapanNolan ve arkadaşı Louis’in yaşadığı maceraları konu ediyor. Ay’a yapılacak olan bir yolculuk için Norveç ekibinin başında, Flaklypa köyünden çıkmış parlak mucit Reodor vardır. Cesur astronot Nolan’ın bu macerasında yanlış gidecek bir şey olmayacağı düşünülse de pek çok şey beklendiğinden farklı gelişir. Nolan ve arkadaşı Louis’i Ay’a yaptıkları bu yolculukta birçok sürpriz beklemektedir.