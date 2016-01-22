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Sinema>Film Arşiv >  Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok
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Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok

0 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 5.0 / 10
  • Filmin Puanı : 5.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Şevkat, düğün yapmak için dedesinden kalan evini satmak üzere Ankara’ya gider. Niyeti evi satıp hemen dönmektir fakat talihsiz âşık Sarper arabasının önüne atlayınca Şevkat’in planları altüst olur. Şevkat, kız tarafından dayak yiyen SarpEer’in hesabını sormak için kahveyi basar ve .... macera başlar ....

Galeri

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Yorumlar

  • harikaydı. tek kelime ile

  • Film cok guzel cok komik

  • gelde kufur etme kim verecek simdi benim parami geri?

  • paraniza yazik

  • izmirde niye yok ya (

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Oyuncular ve ekip

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