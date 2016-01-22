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Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok
0 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.0 / 10
- Filmin Puanı : 5.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :22 Ocak 2016
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Şevkat, düğün yapmak için dedesinden kalan evini satmak üzere Ankara’ya gider. Niyeti evi satıp hemen dönmektir fakat talihsiz âşık Sarper arabasının önüne atlayınca Şevkat’in planları altüst olur. Şevkat, kız tarafından dayak yiyen SarpEer’in hesabını sormak için kahveyi basar ve .... macera başlar ....
Galeri
Yorumlar
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harikaydı. tek kelime ile
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Film cok guzel cok komik
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gelde kufur etme kim verecek simdi benim parami geri?
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paraniza yazik
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izmirde niye yok ya (
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