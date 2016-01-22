Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok

Şevkat, düğün yapmak için dedesinden kalan evini satmak üzere Ankara’ya gider. Niyeti evi satıp hemen dönmektir fakat talihsiz âşık Sarper arabasının önüne atlayınca Şevkat’in planları altüst olur. Şevkat, kız tarafından dayak yiyen SarpEer’in hesabını sormak için kahveyi basar ve .... macera başlar ....