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Şevkat Yerimdar
3 kişi izlemiş. | 40 kişi izlemek istiyor.
Fragmanlar
- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Bir gün Balat çarşıda Şevkat Yerimdar’ın sahip olduğu yumurtacı dükkanına araba girmesiyle Şevkat’ın hayatı değişir. Şevkat Yerimdar, öfke kontrolü sorunu olan, dürüst, yufka yürekli, cesur, tüm mahallelinin sevdiği, gizli, tanınmayan bir kahramandır.
Galeri
Yorumlar
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harika güzel bence
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degisik tarz ama guzell
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cok kötü bir film di kesinlikle izlemeyin bu kadar sacma bir film izlememiştim ilk oldugu için tsk ederin ekibe 7 yas ve altı zekalar içindii
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recep ivedik severler gider bence
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recep ivedik çakması olur bence
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