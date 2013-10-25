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Şevkat Yerimdar

3 kişi izlemiş. | 40 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Şevkat Yerimdar
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Komedi
  • Yapım Yılı :2013
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :25 Ekim 2013

 

Filmin Konusu

Bir gün Balat çarşıda Şevkat Yerimdar’ın sahip olduğu yumurtacı dükkanına araba girmesiyle Şevkat’ın hayatı değişir. Şevkat Yerimdar, öfke kontrolü sorunu olan, dürüst, yufka yürekli, cesur, tüm mahallelinin sevdiği, gizli, tanınmayan bir kahramandır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • harika güzel bence

  • degisik tarz ama guzell

  • cok kötü bir film di kesinlikle izlemeyin bu kadar sacma bir film izlememiştim ilk oldugu için tsk ederin ekibe 7 yas ve altı zekalar içindii

  • recep ivedik severler gider bence

  • recep ivedik çakması olur bence

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