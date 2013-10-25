Bir gün Balat çarşıda Şevkat Yerimdar’ın sahip olduğu yumurtacı dükkanına araba girmesiyle Şevkat’ın hayatı değişir. Şevkat Yerimdar, öfke kontrolü sorunu olan, dürüst, yufka yürekli, cesur, tüm mahallelinin sevdiği, gizli, tanınmayan bir kahramandır.