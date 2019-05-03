Şeytan Göz, babasının gizemli ölümünü araştıran genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Genç bir kadın, babasını ölümünün ardından büyük bir yıkıma uğrar. Babasının gizemli ölümünü araştırmaya karar veren kadın, babasının köyde bulunan evine doğru yola koyulur. Evde bir şeyler bulma ümidiyle arama yapmaya başlayan kadın, büyücülükle bağlantılı lanetli bir muska keşfeder. Muskanın karanlık güçleri olduğunu anlayan genç kadın, en büyük dileğinin yerine getirilmesi karşılığında ona musallat olacak olan iki ölümcül iblisin kilidini açar.