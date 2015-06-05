Şeytan-ı Racim 2: İfrit
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Aslı, dokuz yaşından itibaren yetimhanede büyümüş, sıkıntılı bir çocukluk ve ergenlik dönemi geçirmiştir. Yıllar sonra çocukluğundan beri ona musallat olan, onu kontrol eden güç tekrar ortaya çıkmıştır. Aslı’nın yakın arkadaşı Müjde ve onun nişanlısı Cenk, Aslı’yı bu kabustan kurtarmak için hayatları pahasına ona yardım etmeye karar verirler. İblis’in hikâyesi ve intikamı devam ediyor.
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Yorumlar
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Artik izlesek su filmi lutfen
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bide filmi izliyebilsek guzel olacak
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Büyü ve cin hikayelerinden Başka bir şey bilmez misiniz acaba senaristler siz. Onu bir kere keşfettiler ya, artık 10 sene aynı saçma sapan filmleri izleriz.İnsanların kafasını böyle saçma sapan şeylerle doldurmanın alemi yok, birkaç tane olur anladıkta 100 tane böyle türk filmi oldu.klasikleşmiş saçma sapan bir film.
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allah yarrabbim filmi adina bakin ya bukdr komik olamazdi heralde. film 5 para etmez paraniza yazik zaten kapak resimden anlasiliyor nekdr sacma oldugu ses filmo ))) öööüü hepsi bu ))