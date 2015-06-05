Şeytan-ı Racim 2: İfrit

Aslı, dokuz yaşından itibaren yetimhanede büyümüş, sıkıntılı bir çocukluk ve ergenlik dönemi geçirmiştir. Yıllar sonra çocukluğundan beri ona musallat olan, onu kontrol eden güç tekrar ortaya çıkmıştır. Aslı’nın yakın arkadaşı Müjde ve onun nişanlısı Cenk, Aslı’yı bu kabustan kurtarmak için hayatları pahasına ona yardım etmeye karar verirler. İblis’in hikâyesi ve intikamı devam ediyor.