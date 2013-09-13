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Şeytan-ı Racim

2 kişi izlemiş. | 84 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Şeytan-ı Racim
  • IMDB Puanı : 3.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İstanbul’da Üniversitede okuyan iki ev arkadaşı Emrah ve Salih’in hayatları Salih’in Havas ilmine duyduğu merakla sonsuza kadar değişir. Cin’ler âleminin ürkütücü varlıklarını kendi emri altına alarak isteklerini gerçekleştirmeleri için kullanmak isteyen Salih ve hiçbir şeyin farkında olmayan Emrah kendini bir anda bu korkunç döngünün içinde bulurlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Kan ve vahşetin olmadığı olabildiğince korkunç bir filmdi bence. Her ne kadar filmin ikincisinde oynayan oyuncular ve yönetmen vasat olsa da bu film izlenmeye değer bence. Özellikle filmin sonu çok daha ilgi çekici olmuş. Tamamen ters köşe yapmışlar.

  • güzel film

  • süper bir filme benziyor amma izlemedim izliyecem çarşamba günü sinemada

  • ben izleyemiyorum.film vizyonda oldugu icin sanirim.ama internet uzerinden izleyemiyomuyuz.bi yardimci olun yaa.

  • BENCE GÜZEL BİR FİLMDİ BEN ÇOK BEGENDİM

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Oyuncular ve ekip

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