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Şeytan Papuçta

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Fragmanlar


Şeytan Papuçta
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sekiz kafadar define aramaya gider, bir küp bulurlar ancak küpü yerinden kaldıramazlar. Şeytan tarafından lanetlenen grup yaşamla ölüm arasında kalır...

Galeri

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Yorumlar

  • çok vasat ve amatörce çekilmiş baş agrisindan başka etkisi yok

  • Maalesef olmamış.senaryoda çekimlerde zayıf puanım 1

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Oyuncular ve ekip

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