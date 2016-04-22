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Şeytan Papuçta
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :22 Nisan 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
Filmin Konusu
Sekiz kafadar define aramaya gider, bir küp bulurlar ancak küpü yerinden kaldıramazlar. Şeytan tarafından lanetlenen grup yaşamla ölüm arasında kalır...
Galeri
Yorumlar
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çok vasat ve amatörce çekilmiş baş agrisindan başka etkisi yok
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Maalesef olmamış.senaryoda çekimlerde zayıf puanım 1
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