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Şeytan Tepesi

Gallows Hill

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Fragmanlar


Şeytan Tepesi
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.2 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir adam, asi kızı, eski karısı, karısının sevgilisi ve kendi nişanlısı araba yolculuğuna çıkmak zorunda kalırlar. Girdikleri ıssız bir yolda sel sularından ciddi bir kaza geçirirler. Kuytu bir yerde sıkışıp kaldıklarını anladıklarında, tek yaşam belirtisi gösteren yöne doğru ilerlerler. Buldukları yer, yaşlı bir adam tarafından işletilen eski bir moteldir. Çok büyük bir hata yaptıklarını çok kısa sürede anlayacaklardır.

Galeri

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Yorumlar

  • Dabbe ve siccin buna 5 basar

  • Fragmanı beğenmedim bu yüzden gitmeyi düşünmüyorum.

  • sadece ciglik var okdr sacma sapan film hoparlor filmi

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Oyuncular ve ekip

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