Şeytan Tohumu

Eşinden yeni boşanan Clyde, küçük kızları Em’in bir ahşap kutu almasında endişe edecek bir şey görmez. Ancak ailenin başına tuhaf şeyler gelmeye başlar. Yahudi geleneklerinde sözü geçen Dibbuk Kutusu’nu açmışlardır. Kutunun içine hapsedilmiş bir cin, içine girdiği insanı yiyip bitirmek istemektedir.