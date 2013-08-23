Şeytan Tohumu
The Possession
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD, Kanada
- Gösterim Tarihi :23 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :92 dk.
Filmin Konusu
Eşinden yeni boşanan Clyde, küçük kızları Em’in bir ahşap kutu almasında endişe edecek bir şey görmez. Ancak ailenin başına tuhaf şeyler gelmeye başlar. Yahudi geleneklerinde sözü geçen Dibbuk Kutusu’nu açmışlardır. Kutunun içine hapsedilmiş bir cin, içine girdiği insanı yiyip bitirmek istemektedir.
Galeri
Yorumlar
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bu filmi nasıl izleyebilirim burdan izlenmiyormu
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filmi izledim. başroldeki kızı tebrik etmek lazım psikolojisi bozulmamış mı bu rolden sonra acaba. film gerçekten sürükleyici. çok çok iyi bi korku filmi diil ama pişman olmazsınız
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konu klasik olabilir ama önemli olan yönetmenin bu konuya kamerasıyla getirdiği yenilikler ve fragman ve fotoğraflardan anlaşılıyo ki iyi bi korku filmi bizi bekliyo. imdb puanı da fena diil
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resimler çok korkunç
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kötü ruhların eline düşen küçük kız klişesi ne zaman biticek. bi de küçük erkek çocuk yapın şunları