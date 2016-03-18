Şeytan Tüyü
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :18 Mart 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Metin, aracılık yaptığı kızları semtin ağır abisi Kürdo’ya mecburen devredip emekliye ayrılır. Eski hayatına perde çekme ve platonik aşkı Neşe ile yeni bir hayat kurma hayali, komiser Asım’ın bir akşam evini basıp onu sorgu için karakola götürmesiyle suya düşer. Sermayelerinden Aynur hunharca öldürülmüştür ve Metin baş şüphelidir. Metin her ne kadar kızları Kürdo’ya devrettiğini söyleyip suçsuz olduğunu iddia etse de bir türlü Asım Komiser’i ikna edemez. Metin kurtulmak için polise ve Kürdo’ya yakalanmadan önce gerçek katili bulmalı ve suçsuzluğunu kanıtlamalıdır. Yalnız bu o kadar kolay olmayacaktır.
Galeri
Yorumlar
-
REZALET
-
Mental retardasyonunuz varsa film size göre, kaçırmayın.
-
14.10 seasina gittim 10 dakika izledim notunu verdim çıktım zaman kaybı rezalet. polis memurunu aptalca göstermiş küfür dolu boş film
-
Galasini teror saldirisi nedeniyle iptal etmisler trump cinemaximumda kapida calisan arkadas tipine gore adam aliyor salona, diyor ki sadece film gosterimi var o da oyunculara, biz de zaten film izlemeye geldik, iki asidi kacmis kola icmeye gelmedik, neyse zar zor girdik izledik, son zamanlarda turk filmlerinde buyuk bir basari beklemeyin, akici ve surukleyici olmasi guzeldi, osman pazarlama kadar kotu degil kacma birader kadar komik degil. Ben de boyle bir degerlendirme yaptim varin gerisini siz degerlendirin.