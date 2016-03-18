Şeytan Tüyü

Metin, aracılık yaptığı kızları semtin ağır abisi Kürdo’ya mecburen devredip emekliye ayrılır. Eski hayatına perde çekme ve platonik aşkı Neşe ile yeni bir hayat kurma hayali, komiser Asım’ın bir akşam evini basıp onu sorgu için karakola götürmesiyle suya düşer. Sermayelerinden Aynur hunharca öldürülmüştür ve Metin baş şüphelidir. Metin her ne kadar kızları Kürdo’ya devrettiğini söyleyip suçsuz olduğunu iddia etse de bir türlü Asım Komiser’i ikna edemez. Metin kurtulmak için polise ve Kürdo’ya yakalanmadan önce gerçek katili bulmalı ve suçsuzluğunu kanıtlamalıdır. Yalnız bu o kadar kolay olmayacaktır.