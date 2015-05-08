Şeytani Ruhlar

Film, Louisiana’da terk edilmiş bir evde, vahşice öldürmüş 6 üniversiteli gencin bulunmasıyla başlıyor. Dedektif Mark Lewis, bu korkunç cinayetlerin sır perdesini çözmek için gittiği evde bir şekilde hayatta kalmayı başaran John’u bulur. Polislerle birlikte olay yerine gelen psikiyatrist Dr. Elizabeth Klein, cinayetlerin tek şahidi John ile konuşmaya başlayınca evde cinayete kurban giden 6 gencin, şeytani ruhlarla yaşadığı korkunç olayları öğrenir.