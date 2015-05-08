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Şeytani Ruhlar
Demonic
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- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 5.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :8 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :24 dk.
Filmin Konusu
Film, Louisiana’da terk edilmiş bir evde, vahşice öldürmüş 6 üniversiteli gencin bulunmasıyla başlıyor. Dedektif Mark Lewis, bu korkunç cinayetlerin sır perdesini çözmek için gittiği evde bir şekilde hayatta kalmayı başaran John’u bulur. Polislerle birlikte olay yerine gelen psikiyatrist Dr. Elizabeth Klein, cinayetlerin tek şahidi John ile konuşmaya başlayınca evde cinayete kurban giden 6 gencin, şeytani ruhlarla yaşadığı korkunç olayları öğrenir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Kotu ve sacmaydi
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