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Şeytani
Satanic
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- IMDB Puanı : 3.7 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :7 Nisan 2017
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- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
Chloe, David, Seth ve Elise, Los Angeles'ta eskiden satanist ayinlerin yapıldığı ve lanetli olduğuna inanılan bir mahallede dolaşırken, bir kızı öldürülmek üzere olduğu bir ayinden kurtarırlar. Bu gizemli kızla birlikte ruh çağırmaya karar veren gençler, şeytani bir ruhun ortaya çıkmasıyla kendilerini doğaüstü, tehlikeli ve korku dolu olayların içinde bulurlar.
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